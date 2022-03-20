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Dünya Hindistan'da 17 kişi sahte içkiden öldü
Dünya

Hindistan'da 17 kişi sahte içkiden öldü

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde sahte içki tüketen 17 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 18:30:00 -
Hindistan'da 17 kişi sahte içkiden öldü

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde sahte içki tüketen 17 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer Bihar'ın Madhepura, Bhagalpur, Banka ve Murliganj bölgelerinde sahte içki tüketen 17 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle rahatsızlanmalarının ardından yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığını kaydeden yetkililer, ölümlerin gerçek nedeninin otopsi raporlarının ardından doğrulanabileceğini bildirdi.

Ülkede 2019'da Assam eyaletinde sahte içki tüketen 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde 2020 Ağustos'ta sahte içki nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.

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