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Dünya Hindistan polisi 53 yaşındaki Müslüman kadını katletti!
Dünya

Hindistan polisi 53 yaşındaki Müslüman kadını katletti!

Hindistan'da polis güçleri, oğlunun gözaltına alınmasını engellemek isteyen 53 yaşındaki Müslüman bir kadını vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:15:00 -
Hindistan polisi 53 yaşındaki Müslüman kadını katletti!

Hindistan'da polis güçleri, oğlunun gözaltına alınmasını engellemek isteyen 53 yaşındaki Müslüman bir kadını vurarak öldürdü.

Olay, Hindistan'da İslam karşıtı saldırılarla sık sık gündeme gelen Uttar Pradeş eyaletinde yaşandı.

14 Mayıs gecesi Hint güçleri, inek eti kestiği iddiasıyla, Sidhharthnagar ilçesinde bulunan İslamnagar köyünde bir genci gözaltına almaya geldi.

Yaklaşık 20 polis evi kuşatırken, sebep belirtilmeden yapılan gözaltıya karşı koymaya çalışan kadına ateş açıldı.

53 yaşındaki Müslüman kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Suçlanan genç, ablasının düğününe katılmak üzere kısa bir süre önce bölgeye gelmişti.

Hindistan'da son dönemde Müslümanlara yönelik saldırılar artış gösteriyor.

Saldırıların dozunun artmasından ve yaşananların Müslümanlara karşı toplu bir soykırıma dönüşmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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