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Dünya Hindistan petrol ve doğalgaz blokları İçin 10. turu başlatacak: Olay dünya gündeminde! Petrol fışkırıyor
Dünya

Hindistan petrol ve doğalgaz blokları İçin 10. turu başlatacak: Olay dünya gündeminde! Petrol fışkırıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-13 22:08:00 - 2024-07-13 22:10:00
Hindistan petrol ve doğalgaz blokları İçin 10. turu başlatacak: Olay dünya gündeminde! Petrol fışkırıyor

Hindistan, Petrol ve Gaz Blokları için onuncu ihale turunu Ağustos veya Eylül ayında başlatmaya hazırlanıyor, Hidrokarbonlar Genel Müdürlüğü (DGH) söyledi. Son tur, keşif ve üretim faaliyetleri için elzem olan 13 tortul havzada 25 bloğu kapsayacak. Teklif edilen alanlar, 16.871 kilometrekareyi kaplayan kara bloklarından, sığ su bloklarına ve hatta 12.373 kilometrekareyi aşan ultra derin su bloklarına kadar uzanıyor.

Hindistan, Petrol ve Gaz Blokları için onuncu ihale turunu Ağustos veya Eylül ayında başlatmaya hazırlanıyor, Hidrokarbonlar Genel Müdürlüğü (DGH) söyledi. Son tur, keşif ve üretim faaliyetleri için elzem olan 13 tortul havzada 25 bloğu kapsayacak. Teklif edilen alanlar, 16.871 kilometrekareyi kaplayan kara bloklarından, sığ su bloklarına ve hatta 12.373 kilometrekareyi aşan ultra derin su bloklarına kadar uzanıyor.

Bu adımla önemli miktarda yatırım çekilmesi ve yurt içi petrol ve doğalgaz üretiminin artırılması hedefleniyor.

Hidrokarbon Arama ve Lisanslama Politikası (HELP) kapsamındaki önceki dokuzuncu ihale turunda, hükümet şirketlerin daha önceki turların yarattığı ılımlı tepkiyi iyileştireceğini umduğu bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için daha ayrıntılı veriler sağlamak amacıyla son tarihi birkaç kez uzattı. Yabancı firmalardan gelen ılımlı tepkilerin bir kısmı, tazminat ve telafi sorunlarıyla ilgili endişelerle ilişkilendirildi; Hindistan’ın ele almaya çalıştığı sorunlar.

28 petrol ve doğalgaz bloğunun satışa sunulacağı dokuzuncu ihale turu, başlangıçta 29 Şubat’ta sona ermesi planlanıyordu ancak 15 Mayıs’a kadar uzatıldı. Hindistan daha sonra bu tarihi 15 Temmuz’a kadar uzattı. Hindistan şimdi de bu tarihi 31 Ağustos’a kadar uzattı.

Hindistan hükümeti ayrıca, yerli üretimi artırmak ve ithalata olan bağımlılığı azaltmak için onay sürelerini kısaltmak üzere çalışıyor.
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Dünyanın ikinci büyük petrol ithalatçısı olan Hindistan için, petrol ve gaz endüstrisini geliştirmek için yabancı yatırım kritik önem taşıyor; ülkenin ham petrol talebi bu yıl daha yüksek fiyatlara rağmen artıyor. IEA’ya göre Hindistan, 2030’a kadar dünyada petrol talebinin en büyük itici gücü olmaya hazırlanıyor. Şu anda 4,6 milyon bpd ithal ediyor

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