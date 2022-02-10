Hindistan Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Hindistan Merkez Bankası, dün gerçekleştirilen toplantıda yüzde 4 olan politika faizini sabit tutma karar aldı.
Hindistan Merkez Bankası (RBI), çarşamba günü politika faizini art arda onuncu toplantıda da yüzde 4 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. RBI en son 22 Mayıs 2020’de gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini güncelleyerek faizleri indirmişti.
RBI, politika faizi olarak kullandığı repo faizinde herhangi bir değişikliğe gitmemenin yanında bankalardan borçlandığı ters repo faizini de değiştirmedi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ise ters repo faizinin yüzde 3,35’ten 3,55’e çıkarılmasını bekliyordu.
Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, geçen toplantıdan bu yana enflasyonun yükseldiğini fakat beklentilerle uyumlu olduğunu belirterek enflasyonun ilk çeyrekte zirve yapmasını beklediklerini vurguladı.
Gelecek mali yılda enflasyonun yüzde 4,5 seviyesinde olmasını tahmin ettiklerini belirten Das, tahvil piyasasına yabancı portföy yatırımlarını çekmek için oluşturulan Gönüllü Muhafaza Programı’nın limitinin ise 2,5 trilyon rupiye çıkarıldığını söyledi.
Merkez Bankası’nın açıklamaları sonrasında rupi dolar karşısında düşüş kaydederken tahvil piyasaları güvercin para politikasının korunmasından destek buldu.