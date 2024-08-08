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Dünya Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
Dünya

Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Yeniakit Publisher
2024-08-08 08:35:00 -
Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Hindistan Merkez Bankası, beklentilere paralel hareket ederek faiz oranını değiştirmedi.

Hindistan Merkez Bankası (RBI), piyasa beklentilerine paralel hareket ederek üst üste 9'uncu toplantısında da faiz oranını değiştirmedi.

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını %6,50 seviyesinde tuttu. Ekonomistler de faizin %6,50'de kalmasını bekliyorlardı.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin 4 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, kentsel tüketim nedeniyle iç talebin iyi durumda olduğunu söyledi.

Das, para politikasının enflasyonu düşürücü seviyede olması gerektiğine işaret etti.
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Banka en son Şubat 2023'te politika faizini %6,50'ye yükseltmişti. Yıllık tüketici enflasyonu Haziran ayında yeniden %5,0 seviyesinin üzerine çıkarak %5,08 olarak açıklandı.

Das, enflasyon görünümünün istikrarlı olduğunu ama büyümede dengesizlik görüldüğünü belirtti.

Hindistan ekonomisi yılın ilk çeyrek döneminde %7,8 büyüme gösterdi.

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