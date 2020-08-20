Hindistan, Meksika ve Brezilya'daki son koronavirüs bilançosu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD’den sonra salgından en çok etkilenen 2’nci ülke konumundaki Brezilya’da, son 24 saat içinde 1212 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, ülkede toplam 111 bin 100 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 49 bin 298 yeni vaka tespit edilirken, ülkede koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı da 3 milyon 456 bin 652 oldu.

Brezilya’da koronavirüsten en çok etkilenen eyalet ise 721 bin 377 vaka ile Sao Paulo oldu. Eyalet genelinde ölüm sayısı ise 27 bin 591 olarak kaydedildi.

Koronavirüsü atlatıp iyileşen kişilerin sayısı ise 2 milyon 615 bin 254 olarak belirtildi.

Brezilya, Latin Amerika için “koronavirüs salgınının merkez üssü” olarak anılıyor.

Hindistan’daki bilanço

Hindistan Sağlık Bakanlığı ise, 977 kişinin daha koronavirüsten öldüğünü bildirdi. Hindistan’da toplam ölü sayısı 53 bin 866’ya yükseldi.

Ülke genelinde son 24 saat içinde 69 bin 652 yeni teşhis kondu ve toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 925 olarak kaydedildi.

Ülkede, şimdiye dek virüse yakalanan 2 milyon 96 bin 664 kişi hastalığı atlattı.

“Worldometer” tarafından yayınlanan verilere göre Hindistan, dünya genelinde en fazla koronavirüs vakası görülen 3’üncü ülke konumunda yer alıyor.

Meksika’da son durum

Meksika Sağlık Bakanlığı da ülkede son 24 saatteki verileri açıkladı. Buna göre Meksika’da son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 bin 581 oldu. 707 kişi daha hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 5 bin 792 artarak 537 bin 031 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 367 bin 537 olarak kaydedildi.