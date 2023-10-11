  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan Keşmir'de medrese yıktı!
Dünya

Hindistan Keşmir'de medrese yıktı!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 15:28:00 -
Hindistan Keşmir'de medrese yıktı!

Hindistan'ın işgal altında tuttuğu Keşmir'de bir medreseyi yıktığı bildirildi.

Hindistan'ın işgal altında tuttuğu Keşmir'de bir medreseyi yıktığı bildirildi.

Hindistan yönetimi, Keşmir'in güneyindeki Pulwama bölgesinin Chewa Kalan köyünde bir medreseyi yıktı.

Medresenin "devlet arazisi üzerine inşa edildiği" öne sürüldü.

Yıkımın Hindistan'ın iç istihbarat birimlerinden Ulusal Soruşturma Ajansı'nın (NIA) talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Hindistan yönetimi Mart 2022'de medrese binasında Keşmirli silahlı gruplara mensup iki kişiyi öldürdüklerini öne sürmüştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayın ardından medresenin yöneticileri tutuklanmıştı.

Hindistan yönetiminin işgal altındaki Keşmir'in yanı sıra Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde de Müslümanlara karşı yıkımlar gerçekleştirdiği biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23