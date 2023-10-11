Hindistan Keşmir'de medrese yıktı!
Hindistan'ın işgal altında tuttuğu Keşmir'de bir medreseyi yıktığı bildirildi.
Hindistan'ın işgal altında tuttuğu Keşmir'de bir medreseyi yıktığı bildirildi.
Hindistan yönetimi, Keşmir'in güneyindeki Pulwama bölgesinin Chewa Kalan köyünde bir medreseyi yıktı.
Medresenin "devlet arazisi üzerine inşa edildiği" öne sürüldü.
Yıkımın Hindistan'ın iç istihbarat birimlerinden Ulusal Soruşturma Ajansı'nın (NIA) talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.
Hindistan yönetimi Mart 2022'de medrese binasında Keşmirli silahlı gruplara mensup iki kişiyi öldürdüklerini öne sürmüştü.
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Olayın ardından medresenin yöneticileri tutuklanmıştı.
Hindistan yönetiminin işgal altındaki Keşmir'in yanı sıra Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde de Müslümanlara karşı yıkımlar gerçekleştirdiği biliniyor.