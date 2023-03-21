Hindistan, Çin ve Pakistan vatandaşlığı alanların gayrimenkullerini satıyor

Hindistan, 1962-1965 döneminde yaşanan savaşlardan sonra Çin ve Pakistan vatandaşlığı alan Hintlere ait gayrimenkul varlıkları satmaya başladı.

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan ve Çin ile yaşanan savaşların ardından bu ülkelerin vatandaşlığını alan Hindistanlıların mülkleri "düşman varlığı" olarak nitelendi.

Açıklamada, ülkedeki 20 eyalette bulunan ve en az 10 bini Batı Bengal eyaleti ile Uttar Pradeş eyaletinde olan 12 bin 611 gayrimenkul varlığın satış sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Değeri 10 milyon rupiden (121 bin dolar) az olan gayrimenkul varlıkların ilk olarak kullanıcılarına teklif edileceği kaydedilen açıklamada, 1 milyon rupiye kadar değeri olanların da çevrim içi müzayedede veya Hint hükümetince satılacağı belirtildi.

Gayrimenkul varlıkların yaklaşık toplam değerinin 15 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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Hindustan Times'ın haberine göre, 12 bin 611 gayrimenkul varlıktan 12 bin 485'i Pakistan, 126'sı Çin vatandaşlığı alanlara ait.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, şubatta savaşlar nedeniyle ülkeden kaçarak Çin ve Pakistan vatandaşlığına geçenlere ait yaklaşık 34 milyar rupi değerindeki hisse senetleri, altın ve gümüş gibi mal varlıklarına el koyarak satmıştı.

Hindistan, Çin ile 1962'de sınır ihtilafı nedeniyle Pakistan ile de 1947, 1965 ve 1999'da Keşmir bölgesi gerekçesiyle savaşmıştı.

Her iki olayda da Hindistan'dan çok sayıda sivil, Çin ve Pakistan'a sığınmış ve geri dönmemişti.