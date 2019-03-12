0553 313 94 23

"Hindistan cevizi yağının 7 çeşit faydası var"

Aksuvital Ar-Ge Merkezi, Hindistan cevizi yağının birçok amaçla kullanıldığını açıkladı

12 Mart 2019 Salı 09:39
"Hindistan cevizi yağının 7 çeşit faydası var"

İSTANBUL (AA) - Aksuvital Ar-Ge Merkezi, son dönemde popülerliği artan Hindistan cevizi yağının birçok amaçla kullanıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hindistan cevizi yağının soğuk sıkım yöntemiyle elde edildiğini, yağ asitleri ve mineraller bakımından oldukça zengin olan Hindistan cevizinin dünyada kullanımının yaygın ve 7 çeşit faydası olduğunu açıkladı.

Hindistan cevizi yağının 7 çeşit faydası şu şekilde belirtildi:

"Bir miktar Hindistan cevizi yağını pamuğa sürün ve makyajınızı temizleyin. Durulamaya gerek kalmadan cildiniz hem temiz hem nemli kalsın. Duştan sonra antiseptik özelliği ve muhteşem kokuya sahip Hindistan cevizi yağı ile bütün vücudun nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Tıraştan sonra oluşacak cilt tahrişlerine karşı da kullanılabilir. Özellikle dirsek, topuk ve karın çatlaklarının giderilmesinde mükemmel bir destekleyicidir. Her gün masaj yaparak uygulanabilir. Tırnaklarınız zayıf ve çabuk kırılıyorsa her gece yatmadan önce bir miktar Hindistan cevizi yağını tırnaklarınıza ve çevresine sürün. Kısa zamanda tırnaklarınızın güçlendiğini göreceksiniz.

Hindistan cevizi zengin içeriği ile saçların beslenmesine, sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Saç diplerine ve saç uçlarına Hindistan cevizi yağını uygulayın. Yarım saat beklettikten sonra doğal içerikli bir şampuanla saçınızı yıkayın. Haftada 1 uygulayın, saçlarınız sağlıkla parlasın. 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağına 5 damla lavanta yağı, yarım çay kaşığı argan yağı karıştırın ve tüm vücudunuza masaj yaparak sürün. Bu karışımla yapacağınız masaj kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Pasta hamuruna, salatalara katacağınız Hindistan cevizi yağı ile harika tatlar yakalayabilirsiniz. Sıvı halde salatalara, katı halde tereyağı yerine kullanılabilir."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:39
  1. Aksuvital

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmet Özel dua bekliyor
    1. İsmet Özel dua bekliyor
    2. Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
    3. GÜNCELLEME - Avrasya Üniversitesi..
    4. Aracını yayaların üzerine süren kişiye..
    5. Öğrencilerinden Harmancı'ya destek:..
    6. Aktarda satılıyor, kilosu 70 bin TL!
    7. Eczacıbaşı VitrA, İtalya deplasmanında
    8. Eski belediye başkanına "terör..
    9. "Antrenman yapıyor gibiydik"
    10. Helikopter yakaladı! Büyük şaşkınlık..
    11. Piyasa güne artı rezervle başladı
    12. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    13. Borsa, güne yükselişle başladı
    14. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı
    15. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    16. "Yukarıyı yakaladık, orayı..
    17. Adana’da helikopterle trafik uygulaması
    18. Başakşehir’e Avrupa’nın en büyük şehir..
    19. Erik çağlasının fiyatı dudak uçuklattı
    20. Adana polisinden FETÖ’nün emniyet..
    21. Topçu: 31 Mart akşamı düğün yapacağız
    22. Trabzon’da özel bir üniversitede..
    23. Avcılar’a metro müjdesi
    24. Lüks araç kazada hurdaya döndü
    25. Menemenliler Roman konserinde buluştu
    26. Zeytinyağının kilogramı 11,00 TL’den..
    27. Foçalı sporcuların terfi sevinci
    28. ABD, Venezuela’da kalan tüm..
    29. Ömer Günel sanayi esnafını dinledi
    30. Burhaniye’de bir ilk
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!