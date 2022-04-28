Hindistan cevizi yağı: Egzama ve mantarı anında yok ediyor! Hindistan cevizi yağının faydaları

Hindistan cevizi yağı nedir?

Hindistan cevizi yağı, özellikle son beş yılda popülerliğinde büyük bir artış görülen bitkisel ürünlerden biridir. Hindistan cevizinden fabrika koşullarında özel cihazlarla üretilen hindistan cevizi yağı, aslında ev koşullarında da kolaylıkla elde edilebilir. Kabuğundan ayrılmış hindistan cevizi parçaları güneşte veya fırının düşük bir ayarında kurutulduktan sonra katı meyve sıkacağından geçirildiğinde doğal bir hindistan cevizi yağı elde etmek mümkündür. Hindistan cevizinin son yıllardaki popülerliğinin en önemli nedeni, sağlık üzerindeki faydalarıdır. Birçok vitamin ve minerali, ayrıca bazı yararlı bitkisel bileşenleri önemli miktarda içeren hindistan cevizi yağı, hindistan cevizinin bir meyve olarak içerdiği lif haricindeki birçok yararlı öğeyi konsantre şekilde içerir. Bu özellikleri nedeniyle şampuanlar, saç kremleri, vücut losyonları ve nemlendirici özellikli kozmetik ürünlerin birçoğunun içeriğinde yer alır. Ayrıca vücut üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle hem cilde, saçlara yüzeysel olarak uygulanabilir hem de besinlerin içerisine eklenerek tüketilebilir.

Birçok meyve türü yüksek oranda karbonhidrat içerir. Fakat hindistan cevizinin büyük bir kısmı yağdan oluşur. Bu nedenle yağ elde etmek için oldukça elverişli bir meyvedir. Ayrıca B grubu vitaminleri ve bazı mineral türleri için de iyi bir kaynaktır. 1 su bardağı (100 gram) çiğ hindistan cevizi 354, aynı miktarda kurutulmuş hindistan cevizi ise 650 kkal enerji içerir. Çiğ hindistan cevizinin 100 gramında 3 gram protein, 15 gram karbonhidrat, 9 gram lif ve günlük gereksinimin %75’i kadar manganez minerali bulunur. Ayrıca magnezyum, bakır, selenyum ve fosfor gibi mineralleri de önemli ölçüde barındırır. Hindistan cevizinde bulunan yağın büyük bir kısmı orta zincirli yağ asitlerinden oluşur. Bitkisel kaynaklı doymuş yağlar olan orta zincirli yağ asitleri, uzun zincirli yağ asitlerine oranla daha hızlı bir şekilde emilir ve enerji eldesinde kullanılır. Bu özelliği nedeniyle obezite hastalarında hindistan cevizi yağı kullanımının diğer yağ türlerine oranla kilo vermeyi kolaylaştırdığını destekleyen bazı bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Tropikal iklimlerde yetişen bu meyve, oldukça lifli ve besleyicidir.

İşte hindistan cevizi yağına ve faydalarına ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...

Hindistan cevizi yağı egzama için nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağının cildi nemlendirme, yaşlanmayı geciktirme, kırışıklık ve çatlakları giderme gibi birçok önemli özelliği bulunuyor. Ayrıca egzama ve mantar gibi cilt sorunlarında da kullanılıyor.

Hindistan cevizi yağını egzama bölgesine uygulayın ve cildin emmesi için iyice ovalayın. Bu güçlü yağı düzenli olarak uygularsanız, bir veya iki hafta içinde iyileşme görebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi faydaları ile uzun yıllardır bilinen ve kullanılan bir doğal üründür.

Saç sağlığını olumlu etkiler

Hindistan cevizinin en büyük faydalarından bir tanesi saç sağlığını geliştirmesidir. Saçların daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olan hindistan cevizi yağı, bir saç bakım ürünü veya saç maskesi olarak kullanılabilir. Özellikle saçlardaki cansız ve mat görünümün giderilmesine yardımcı olan hindistan cevizi yağı aynı zamanda saç derisinin güçlendirilmesinde de etkilidir.

Cildin güzelleştirilmesine yardımcı olur

Yapılan bazı bilimsel araştırmalarda hindistan cevizi yağının cilt üzerine uygulanmasının, cildin koruyucu bariyerlerini güçlendirdiği ve inflamasyonu azalttığına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Bu nedenle cildin güzelleştirilmesi, nemlendirilmesi, UV ışınları gibi zarar verici etkenlerden korunması ve akne, kuruluk gibi cilt sorunlarıyla mücadele edilmesi gibi açılardan hindistan cevizi yağının bir bakım olarak kullanımı önerilebilir.

Güçlü Antioksidanlar İçerir

İnsan vücudunda antioksidan olarak görev yapan birçok bitkisel kaynaklı fenolik bileşen, hindistan cevizi yağında yer alır. Gallik asit, salisilik asit, kumarik asit, kafeik asit gibi bu bileşenler vücutta serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresi azaltır. Bu nedenle hindistan cevizi yağı; vücudu ve cildi hasar, kanserleşme, stres gibi olumsuzluklara karşı korumada etkilidir.

Mantar enfeksiyonlarından korur

Bazı bilimsel çalışmalarda mantar enfeksiyonlarının önemli bir kısmından sorumlu olan Candida Albicans adlı mantar türünün hindistan cevizi yağına karşı hassas olduğu görülmüştür. Henüz nedeni tam olarak bilinmemesine karşın bu etkinin cildin koruyucu bariyerlerini güçlendirmesi veya antienflamatuar etkisinden kaynaklı olabileceği üzerinde durulur. Dolayısıyla C. Albicans enfeksiyonundan korunmada hindistan cevizi yağının etkili olabileceği düşünülür.

Kalp sağlığını destekler

Yukarıdaki faydaların yanı sıra mutlaka belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise hindistan cevizi yağının tıpkı diğer yağlar gibi fazla miktarda tüketildiğinde olumsuz etkiler yaratabileceğidir. Gereğinden fazla yağ tüketiminin obezite, yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırma gibi sorunlara yol açtığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle günlük yağ gereksinimi karşılanırken tercih edilen yağların bir miktarı hindistan cevizi yağı ile değiştirilerek kullanılmalıdır.

Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağı, yemeklerin ve tatlıların içerisinde tıpkı diğer yağlar gibi kullanılabilir. Yemeklerin içerisinde kullanılırken hindistan cevizi yağı az miktarda kullanılmalı, tüketiminde kesinlikle aşırıya kaçılmamalıdır. Ayrıca bilinen ve güvenilir markaların ürünleri tercih edilmeli, yalnızca bakım amaçlı olmayıp tüketilebilir nitelikte olan hindistan cevizi yağları alınmalıdır. Hindistan cevizi yağı tüketmek isteyip herhangi bir sağlık sorunu olan kişiler tüketime başlanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Bunların yanı sıra hindistan cevizi yağı cilt üzerine, tırnaklara uygulama gibi yöntemlerle bakım amacıyla da kullanılabilir. Özellikle hindistan cevizi yağı saça faydaları nedeniyle saç maskelerinin içerisinde sıklıkla yer alır. Bununla birlikte tek başına veya farklı sağlıklı bitkisel yağlarla karıştırılarak da saç maskesi şeklinde kullanılabilir.

Eğer siz de cilt, tırnak veya saç bakımı yapmak veya yemeklerinize katmak için hindistan cevizi yağı kullanmak istiyorsanız bilinen ve güvenilen markaların, gıda veya sağlık otoritelerince onaylanmış ürünleri arasından seçim yapınız.