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Hindistan cevizi nasıl kırılır?

Tadı ve kokusuyla Hindistan cevizi birçok alanda severek kullanılan bir tropikal meyvedir. Hindistan cevizini diğer meyvelerden ayıran özelliği ise kabuğunun çok sert olmasından kaynaklanır.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:52
Hindistan cevizi nasıl kırılır?

Hindistan cevizinin kabuğunu meyvesinden ayırmak için belli malzemelere ihtiyaç vardır. Bunlar çekiç, meyve soyucu, bıçak, tornavida vb.dir. Hindistan cevizi kabuğundan ayırılırken dikkatli olunmalıdır.

Hindistan cevizinin tüylü bölümü meyve bıçağı yardımıyla soyulmalıdır. Bu alanı temizlemeden kırma işlemine başlamamalısınız. Meyve soyacağı yardımıyla cevizi temizledikten sonra altında bulunan noktaları açarak pipet yardımıyla

Hindistan cevizinin sütünü içebilirsiniz. Hindistan cevizi ve sütü sağlık açısından oldukça faydalıdır. Sütünü içtikten sonra ise cevizin üzerinde bulunan çizgilere çekiç yardımıyla vurmalısınız.

Çizgiyi takip ederek sert hamlelerle kabuk çatlayana kadar vurun. Kabuk çatladıktan sonra o bölge ve etrafına vurmaya devam edin. Hindistan cevizi bir süre sonra ikiye ayrılacaktır. Ayrılan cevizi parçalar halinde bölün.

Bu aşama yalnızca kabuğun kırılma aşamasıdır. Bundan sonra yapılması gereken kabuk ile meyvenin ayrılmasıdır. Bunu da bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Hindistan cevizi meyvesini tek olarak tüketebileceğiniz gibi birçok tatlı ve meyve türü ile birlikte de yiyebilirsiniz.

Hindistan cevizi sağlık açısından çok faydalı bir tropikal meyve olduğu için sıklıkla tüketilmelidir. Hindistan cevizini sıvı olarak tüketmek isteyenler ise marketlerde satılan Hindistan cevizi sütlerini tercih edebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:52
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