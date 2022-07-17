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Yerel Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında açıklama
Yerel

Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında açıklama

Öldüğü iddia edilen Hıncal Uluç'un sağlık durumuna dair açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 10:43:00 -
Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında açıklama

Türk sporunun duayen yazarı Hıncal Uluç'un öldüğü şeklinde haberler dolaşıma girdi. Özellikle sosyal medyada dolaşan bilgiler sonrası aynı medya grubunda çalışan gazeteci Fatih Doğan'dan açıklama geldi.

Doğan yaptığı açıklamada, "Hıncal Uluç öldü!' yanlış bilgisini düzeltmek adına ilgilenen en yakın kişiyle konuşarak 3 saat önce zaruret üzerine bu paylaşımı yapmıştım. Yine benzer bir dolaşım olunca 22.15’te yine sordum. Durumu stabil. Yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Allah şifa versin” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınarak entübe edilen usta gazetecinin enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin toparlandığı öğrenilmişti.

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