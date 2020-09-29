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Spor Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'i kızdıracak sözler
Spor

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'i kızdıracak sözler

Yazar Hıncal Uluç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim'e yüklendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:46:00 -
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'i kızdıracak sözler

Yazar Hıncal Uluç, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

0-0 berabere biten dev derbinin ardından Uluç, Fatih Terim'i çok sert eleştirdi.

Terim’in oynattığı futbola değinen Uluç, taktik ve oyuncu değişikliklerine vurgu yaparak, ‘’dört beleş maçtaki Terim balonu söndü" dedi.

Ali Palabıyık'ın maçı tam bir İngiliz hakem gibi yönettiğini belirten Uluç, "Futbolun bir temas oyunu olduğunu bilerek, her temasa ve belirli ölçüde sertliğe düdük çalmayarak, oyunu zırt pırt durdurmadı. Böylece, seyre değer bir futbol oynanmasına, oyun kurulmasına şans tanıdı’’ dedi.

Fatih Terim ile ilgili sözleri olay olan Hıncal Uluç, ‘’Rangers önünde gene takımı ve oyunu Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne gitmesi değil de, Belhandası'nın üzerine kuracak kadar kör parmağım gözüne inatçı mı olur, yoksa 1999- 2000 sezonunun en büyük rakipleri önce kafasında deviren ve ülkemizin tek Avrupa Kulüp Kupası'nı getiren Muhteşem Fatih Terim mi olur, göreceğiz’’ dedi.

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