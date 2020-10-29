Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e yalancılık suçlaması

Galatasaray kulübü Fatih Terim hakkında son olarak "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir." açıklamasını yaparken, öncesinde deneyimli teknik adamın Erzurumspor maçı sonrası basın toplantısındaki sözleri gündeme oturmuştu.

Spor yazarı yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdilik susma hakkımı kullanıyorum. Her şey düzelmişken arayı bozan ben olmayayım diye şimdilik susmayı tercih ediyorum. Şimdilik ama. Çünkü bu böyle kalmayacak. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Ancak bu sözüm ona üstü kapalı barış. Doğrudan futbol takımını etkileyecek çünkü. Kabak, bu işi bu hale getirenler değil, herkes barışmışken ortalığı bulandıran Hıncal'ın başında patlayacak. O yüzden bu konuşmayı erteledim. " dedi.

Uluç, "Fatih Terim yalan söylüyor. Yönetim kurulu Belhanda ve Feghouli'yi satma kararı aldı. Bu iki futbolcu indirim talebine hayır dedi. Senin ülken de, kulübün de benim umurumda değil, paramı son kuruşuna kadar isterim dedi Belhanda ve gitti havuzlu villa aldı. Fatih Terim ben de oynatayım da satılsın dedi. Belhanda ve Feghouli, Galatasaray'ın yıldızı yazıyorlar. Madem satılmadı, bari onları kazanmam lazım diyor Fatih Terim. Yalana bak! Belhanda kaptan oldu ya, o kaptanlık bandı benim için paçavra. Kimler taktı o kaptanlık bandını? Kimler takmadı? Hagi, Popescu taktı mı? Ben onları satılsın diye oynattım, satılmadı. Şimdi de kazanmak istiyorum diyor Fatih Terim. Vay anasını sayın seyirciler." dedi.