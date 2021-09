Hıncal Uluç, Başkan Erdoğan'dan yardım istedi: Tek çare sizsiniz. Acun Ilıcalı'yı aratın.

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak bir açık mektup yayınladı.

Bunları Türkiye'deki milyonlar adına kaleme aldığını ifade eden Uluç, "Pandemi korkusu ve kurallar yüzünden mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayan, evde kalan, tek eğlencesi ekranlar ve özellikle futbol olan milyonların derdine tercüman olduğumu da biliyorum" diye yazdı.

Uluç, "Siz el atmadıkça bu ülkede sorunlar kesin, etkili ve hızlı çözüme ulaşmıyor.. Bunu da herkes biliyor. İkincisi.. Gençliğinizde futbolcuydunuz. Fenerbahçe'den teklif alacak kadar iyi futbolcu. Şimdi futbol meraklısınız. Yakından ilgilisiniz. Sayenizde kaç kentimiz, kaç kulübümüz pırıl pırıl statlara kavuştu, görüyor, biliyoruz" dedi.

Mektubun devamı şöyle:

"Durum acil Başkanım... Konu, kulüplerimizin Avrupa Maç yayınları... Yayın ihalesini bu yıl Sadettin Saran kazandı. Sevdiğim bir dostum... Saran, aldığı yayın haklarını, gene yakın arkadaşım, çok sevdiğim Acun Ilıcalı'ya devretti.

Acun da, Saran da bugün milyarder.. Her ikisinin de D-Smart ve Digiturk'te kanalları var. Yani maçları rahatça kendi kanallarından yayınlar, aldıkları reklamlarla gene araba yükü para kazanır, millet de yıllardan beri nasıl izliyorsa öylesi ekran başına toplanır, belki de beIN'den kurtulduklarına da şükreder, izlerdi...

Uluç, 'Zengin oldukça çevresi değişti' dedi

Ama beklenen olmadı. Acun, maçı internetteki kanalı Exxen'den vermeyi seçti. Niye? Zengin oldukça çevresi değişti. O çevreye başka milyarderler girdi. Jet Set üyeliği girdi. Paraya gözü doymazlık girdi. Kazansın. Hak edilmiş kazanca kimin ne diyeceği olabilir ki..

Ama milyonları cep telefonu, tablet ve bilgisayarın minik ekranlarına mahkum etmek, hep beraber maç izleme zevkini yok etmek gibi bir hak 'İnsan' olanda olabilir mi? Kaldı ki, Exxen üyesi olmanız da yetmiyor. Maç izlemek istiyorsanız, ayrı para ödemek zorundasınız. Evde beş kişi var da, bilgisayar yoksa, bir tabletten kaç kişi izler ki?. Herkese ayrı tablet alacak, her tablete ayrı Exxen, her Exxen'e ayrı 'Maç İzleme' ücreti ödeyeceksiniz."

Uluç, bu gece Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşılaşacağını hatırlattı.

"Ve sadece Beşiktaşlılar değil, tüm ülke sporseverleri bu maçı izlemek istiyor. Bu en azından yaklaşık 25 milyon insan demek. Çekecekleri azabı düşünüyor musunuz?. Parasından vazgeçtik" ifadesini kullanan Uluç, internetten yayının bir dakika geciktiğini, görüntünün sık sık donduğunu anlattı. Uluç, şöyle devam etti:

"O 25 milyonun çaresi olacak tek kişi sizsiniz bu ülkede.. Benim kadar, sizin de dostunuz olduğunu bildiğim Acun Ilıcalı'yı aratacaksınız ve ona 'Bu geceki maçı DigiTurk'teki açık kanalın TV8'de, ya da D-Smart'taki Sadettin Saran'ın 'S Sport' veya 'S Sport Plus' kanallarından yayınla' diyeceksiniz."