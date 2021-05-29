Hilal Kaplan Kabataş bombasını patlattı! Elif Çakır ve İsmail Saymaz'ın yıllar içinde değişen halleri

Gezi kalkışmasının yıldönümünde bir analiz yapan Gazeteci Hilal Kaplan, arşivleri hatırlatarak, geçtiğimiz yıllarda AK Parti'ye yakın medyada yazıp, Kabataş hadisesi iddialarını ortaya atan Elif Çakır'a dikkat çekti. O günlerde Çakır ile İsmail Saymaz'ın hararetli tartışmalarını gündeme getiren Kaplan, bugün Davutoğlu'na yakın Karar'daki Çakır ile Saymaz'ın günümüzdeki muhabbetini de gözler önüne serdi. Kaplan, "Kabataş yalanı diye tutturdular gidiyorlar. Ortada bir yalan varsa onun hesabını önce yayan ve istisnasız hepsi AK Parti karşıtı cephede duran gazetecilere soracaksınız." dedi.

MOBESE kayıtları ne zaman ortaya çıktı?

Kabataş olayına ilişkin MOBESE kayıtlarının yayımladığı tarihi hatırlatan Kaplan, "Kabataş hadisesinde MOBESE kayıtları ne zaman sızdırıldı dersiniz.. 17-25 Aralık operasyonundan sonra ve 31 Mart seçimlerinden hemen önce. O kamera kayıtlarındaki yarım dakikalık kısımda kadının başına ne geldiğini göremiyoruz. Ama bunun üzerinden Kabataş yalanı diye tutturdular gidiyorlar." dedi.

Yalanı ortaya atan Çakır şu an nerede?

Hilal Kaplan, "Ortada bir yalan varsa onun hesabını önce yayan ve istisnasız hepsi AK Parti karşıtı cephede duran gazetecilere soracaksınız. Bize değil!" ifadelerini kullanarak Elif Çakır'ı işaret etti. Kaplan, CNN Türk ekranında Şirin Payzın'ın moderatörlüğündeki bir programda İsmail Saymaz ve Elif Çakır arasında yaşanan Kabataş tartışmasını hatırlattı. O gün Star gazetesinde yazan Çakır ile Hürriyet muhabiri Saymaz arasındaki diyalog şöyleydi:

Saymaz: Elif Çakır ve Zehra Dervelioğlu'nun ikisi de yargılanmalıdır.

Çakır: Neden?

Saymaz: Çünkü siz bu toplumu dini değerlerin etrafında karşı karşıya getirdiniz.

Çakır: Bakın dini değerler karşısından değil..

Saymaz: Bu toplumun dindar insanlarını, sizin dinsiz diye ilan ettiğiniz Gezi parkı göstericilerinin üzerine salmak istediniz. Dolmabahçe'de kırdırtmak istediniz. Şimdi ispatlayın. 70 tane bandanalı, üzeri çıplak insan nerede?

Elif Çakır yıllar sonra Davutoğlu'na yakın Karar'da...

Yıllar sonra Elif Çakır, Star gazetesinden ayrılmış, Davutoğlu'na yakın Karar'ın dijital platformunda yayın yapıyordu. Kabataş hadisesi üzerinden CNN ekranlarında tartışan ikili bu kez gayet samimiydi.

Çakır: Hoş geldin İsmail. Ekranlarını yeni açanlar için Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bizlerle. Yayından çıktın buraya geldin. Teşekkür ediyorum.

Saymaz: Yayından çıkmadım. Arabadan çıktım. Arabada yayına bağlandım. (Gülüşmeler..)

Çakır: Biliyorsun, ben sana bilgisayar ayarlamıştım.

Saymaz: Evet ama o yayına yetişemeyecektim.

'Hafıza direniştir'

Hilal Kaplan sözlerini şöyle tamamladı:

Velhasıl, Gezi kalkışması, çözüm süreci ile PKK kartının İmralı üzerinden ABD'nin elinden alınıp, kendi ülke sınırlarımız içinde çözmeye kalkması ile Erdoğan'a gösterilen ilk gözdağıydı. Bunu 17-25 Aralık takip etti. Elbette bu amaçla orada bulunmamış olan vatandaşlarımız var. Sözüm onlara değil. Sözüm tüm vandalizm destekçilerine. Gezi'den akan nefreti, o linç kültürünü görüp, orayı bize adeta 'bir cennet bahçesi' diye yutturmaya kalkanlara. Hafıza direniştir. Hafızanıza sahip çıkın."

Kabataş Olayı...

Hafızalara Kabataş olayı diye kazınan hadise, Zehra Develioğlu adlı bir kadının açıklamaları ile gündeme geldi. Develioğlu, 2013 yılındaki Gezi kalkışmasında, başörtülü olduğu için saldırıya uğrayıp işkence gördüğünü öne sürdü. Zehra Develioğlu, dönemin hükümete yakın Star gazetesi yazarlarından Elif Çakır'a konuştu.

Röportajdan bir kesit:

MOBESE kayıtlarında saldırı bulunamadı

Elif Çakır'ın söz konusu röportajından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısında sert mesajlar verdi. Gazetecilerin büyük çoğunluğu Kabataş'ta yaşandığı iddia edilen olaya yoğunlaştı. Çakır'ın, Zehra Develioğlu röportajından sonra 2013 yılının Haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki mobeseler ve Kabataş'a çıkan yollardaki güvenlik kameraları izlendi, görüntülerde saldırıya rastlanmadı. Hilal Kaplan'ın bahsettiği 17-25 Aralık'tan sonra kamuoyuna sızdırılan 30 saniyelik MOBESE kayıtlarında da söz konusu saldırıya ait görüntüler yoktu.

Soruşturmada hiçbir delile rastlanmadı!

161 kişi emniyet tarafından yakın takibe alındı, bu kişilerin cep telefonları ve sosyal medya hesapları incelendi. Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın herhangi bir görüntünün veya delilin bulunamadığını açıkladı. 'Üzerime idrarlarını yaptılar' ifadesinin sahibi Develioğlu'ndan idrarlı olduğu belirtilen kıyafetleri DNA testi için istendi. Develioğlu, söz konusu kıyafetleri vermedi. Zehra Develioğlu, bebeğini de adli tıp muayenesine götürmedi. Tüm bu tartışmaların yaşanmasına sebep olan Elif Çakır, bugün Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinde yazarak, o dönem kıran kırana tartıştığı İsmail Saymaz gibi isimlerle AK Parti iktidarını hedef alıyor.

Yıllar sonra gelen bir itiraf

Elif Çakır'ın röportajını Star Gazetesi'nde yayımlayan editör Murat Seçkin yıllar sonra şu açıklamayı yaptı:

"Elif Çakır, gelinle yaptığı röportajı gazetenin sistemine atıyor. Sayfanın editörü okuduklarını görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Yazı işlerine gelen Çakır’a birkaç soru soruyor editör arkadaş.

İlk soru şu: Bunları bu kadın mı anlattı?

Elif’in cevabı: Psikolojik olarak bitmiş durumda… Konuşacak hali yoktu. Ne anlatabilirdi ki? Ama ne demek istediğini ben anladım."