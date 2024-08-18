Hilafet olmayınca zulüm her yerde: Hindistan'da çadırlarda uyuyan Müslümanların çadırlar yakıldı!
Hindistan'da aşırı sağcı örgütün üyeleri, Ghaziabad'daki çadırlarda yaşayan müslümanlara sopalarla saldırdı çadırlarını yaktı.
Hindistan'da aşırı sağcı örgütün üyeleri, Ghaziabad'daki çadırlarda yaşayan müslümanlara sopalarla saldırdı çadırlarını yaktı.
Hindistan'da aşırı sağcı Hindu Raksha Dal örgütünün üyeleri, Ghaziabad'daki gecekondu bölgelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik saldırılarda bulundu.
Örgüt lideri Pinky Chaudhary'nin önderliğinde gerçekleştirilen saldırılarda, Müslümanların barındığı çadırlara kundaklama ve fiziksel şiddet içeren eylemler yapıldığı bildirildi.
Örgütün paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, ülkede Müslümanlara yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ediyor.
Daily Ummah
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