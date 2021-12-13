Hikmet Karaman'dan olay açıklamalar

Beşiktaş'ın 4-2 kazanarak Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyetine son verdiği Kayserispor maçının ardından teknik direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın Oğuzhan Özyakup için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Hikmet Karaman'ın açıklamaları şöyle:

"Tarafları biz oyuna dönderdik"

"Bizim üçüncü golü bulmamız lazımdı. 2-1'de bir taç oldu, taraftar terse dönmüşken, taraftarı biz oyuna döndürdük. Taraftarlarla ilişki, Beşiktaş'ı ateşledi. Kullandığımız yanlış taç, oyunu 2-2'ye getirdi. Orada oyunu kontrol etmemiz lazım. Thiam vurdu, döndü golü yedik 3-2! Hep oyuncu eksiklikleriyle mücadele ediyoruz, öne geçip rakibin dönmesi normal.

"Yalçın oyuna bir anda etki etti"

Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemedi. Futbol enteresan bir oyun. Gördüm o anı ben. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil."