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Spor Hikmet Karaman'dan olay açıklamalar
Spor

Hikmet Karaman'dan olay açıklamalar

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2'lik skorla yendiği maç sonrası Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'dan olay açıklamalar.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 05:38:00 -
Hikmet Karaman'dan olay açıklamalar

Beşiktaş'ın 4-2 kazanarak Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyetine son verdiği Kayserispor maçının ardından teknik direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın Oğuzhan Özyakup için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Hikmet Karaman'ın açıklamaları şöyle:

"Tarafları biz oyuna dönderdik"

"Bizim üçüncü golü bulmamız lazımdı. 2-1'de bir taç oldu, taraftar terse dönmüşken, taraftarı biz oyuna döndürdük. Taraftarlarla ilişki, Beşiktaş'ı ateşledi. Kullandığımız yanlış taç, oyunu 2-2'ye getirdi. Orada oyunu kontrol etmemiz lazım. Thiam vurdu, döndü golü yedik 3-2! Hep oyuncu eksiklikleriyle mücadele ediyoruz, öne geçip rakibin dönmesi normal.

"Yalçın oyuna bir anda etki etti"

Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemedi. Futbol enteresan bir oyun. Gördüm o anı ben. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil."

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