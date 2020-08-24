Hijyen danışmanı Acıbadem Üniversitesi

BORUSAN Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto, Acıbadem Üniversitesi danışmanlığı ile uyguladığı hijyen önlemlerini güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye’de 6 ilde 10 şubeleri ile BMW, MINI, BMW Motosiklet, Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış sonrası hizmetlerini sunan Borusan Otonun Genel Müdürü Simay Alsan, “Hem müşterilerimize hem çalışanlarımıza karşı en üst hijyen ve güvenlik şartlarını sunmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz” diyerek süreçlerini bu kapsamda yeniden tasarladıklarını” ifade etti.