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Spor Hidemasa Morita kimdir kariyeri kaç yaşında?
Spor

Hidemasa Morita kimdir kariyeri kaç yaşında?

Hidemasa Morita hangi takımda oynuyor? Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalı hız kesmiyor. Sarı-lacivertli kulübün Hidemasa Morita ile ilgilendiği ileri sürüldü. Peki, Hidemasa Morita kimdir? Hidemasa Morita hayatı kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-08-24 09:04:00 -
Hidemasa Morita kimdir kariyeri kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin Portekiz Ligi ekibi Sanda Clara'da forma giyen Japon futbolcu Hidemasa Morita ile ilgilendiği gelen haberler arasında. Merkez orta sahada görev alan Hidemasa Morita'nın kulübüyle 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Peki, Hidemasa Morita kimdir?

Hidemasa Morita kimdir kariyeri kaç yaşında?

Hidemasa Morita 10 Mayıs 1995'te dünyaya geldi. Japon futbolcu 2018 yılında profesyonel kariyerine Kawasaki Frontale'de başladı. Orta saha mevkinde görev alan 26 yaşındaki futbolcu 7 Ocak 2021'de Portekiz ekibi Santa Clara'ya bedelsiz transfer oldu. Portekiz ekibiyle 29 maça çıkan futbolcu 3 gol atıp 2 asist yaptı. Japonya Milli Takımı formasını 9 maçta terleten futbolcu 2 kez fileleri havalandırdı.

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