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Spor Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı
Spor

Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:00:00 -
Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkoğlu, tedavi ve izolasyon sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Türkoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."

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