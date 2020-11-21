Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkoğlu, tedavi ve izolasyon sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Türkoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum."