Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Buğra Kardan

Virüsün yayılımını önlemek için faaliyetlerini durduran ancak yakında kepenklerini tekrar açacak olan işletmeler, sosyal mesafe kuralını kararlı bir şekilde uygulayacaklar. Çalışanları ile müşterilerinin temaslarını sınırlı tutmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Değişim süreci başlıyor

Hem berberlerde, manavlarda, fırınlarda, bakkallarda, marketlerde, lokantalarda, restoranlarda, kafeteryalarda ve giyim mağazalarında hem de spor salonları ile toplu ulaşım araçlarında fiziki değişim süreci başlayacak. Belli periyotlarla dezenfekte edilecek olan dükkânlara giren, araçlardan yararlanan vatandaşların aralarına en az 1.5 metre mesafe konulacak.

Tedbirler artırılacak

Gerek caddelerde, AVM’lerde, tarihi çarşılarda ve sosyal alanlarda gerekse pazarlar, marketler ile mağazalarda izdiham oluşmasının önüne geçilecek. Çalışanlar ile müşterilere maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilecek. Ayrıca tüm gıda ve giyim ürünleri paketlenecek.

Sanayi bölgelerini ve fabrikaları güvenli kılacak tedbirler alınacak. Pek çok sektör tarafından evden çalışma modeline geçilecek. Bu modelin şirket elemanlarının verimliliklerini arttıracağı öngörülüyor.

Uyum çabaları sürüyor

İşletmelerin evden çalışma sistemini öğrenmeye odaklandıklarını belirten İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Torlak, “Eğitim ve finans sektöründe, tedarik ile lojistik firmalarında evden ya da uzaktan çalışma iş modellerine uyum çabaları sürüyor. Süreç içinde bu yeni iş modellerinin bir kısmı performansa bağlı olarak belki de kalıcı hale gelecek. Dolayısıyla hem makro ekonomi hem de işletmeler açısından verimlilik ve etkinlik hesaplamaları neticesinde gelişen yeni iş modelleri her yönüyle analiz edilecek gibi duruyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ortak adımlar atılacak

Covid-19’un ekonomiye yeni bir yön vereceğini; köklü şirketler ve KOBİ’lerce güç birliklerine gidilebileceğine de dikkat çeken Torlak, “Taşıma, depolama ve stok yönetimi gibi faaliyetlerde ortak adımlar atılması maliyetleri aşağı çekecek, verimliliği arttıracaktır” dedi.

Torlak, ilaveten tedarik zincirinin güçlendirilmesinin makro ekonomik dengelere olumlu katkı sunacağını vurguladı.