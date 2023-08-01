'Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın'
Sosyal medyada yayılan bir trafik kazası görüntüsü, günün en çok izlenenleri arasına girdi.
Görüntülerde bir tırın otomobile arkadan çarptığı anlar yer aldı.
Tırın çarpması ile öne doğru sürüklenen araç, öndeki kamyonun altına girdi.
Kazada araba iki büyük vasıtanın ortasında kağıt gibi ezildi ancak sürücünün hayatını kaybetmediği öğrenildi.
Sosyal medya kullanıcıları videoya Ali İmran Suresi'nin 145. ayet-i kerimesini paylaşarak yorum yaptı.
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