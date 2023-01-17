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Medya Hiç kimse bunu beklemiyordu! O gelirlerde adeta patlama yaşandı
Medya

Hiç kimse bunu beklemiyordu! O gelirlerde adeta patlama yaşandı

Abdurrahman Yıldırım, bütçe açığının, 139 milyar lirayla hem geçen yılki açığın üçte bir altında, hem de 2022 için başlangıçta öngörülen açık düzeyinin yarısında kaldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:53:00 -
Hiç kimse bunu beklemiyordu! O gelirlerde adeta patlama yaşandı

Abdurrahman Yıldırım, bütçe açığının, 139 milyar lirayla hem geçen yılki açığın üçte bir altında, hem de 2022 için başlangıçta öngörülen açık düzeyinin yarısında kaldığını belirtti.

"Çünkü 2022’de devletin vergi gelirlerinde öngörülmeyen bir patlama yaşandı. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 64.27 olurken toplam vergi gelirleri yüzde 102 artarak 2 trilyon 353 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirlerinin etkisiyle bütçenin gelir tarafı güçlenince yüzde 83.4 artan giderlere rağmen bütçe açığı küçüldü" ifadelerini kullanan Yıldırım, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bütçede en ilginç yıllardan birini yaşadık. 2022 yılında bütçenin hem harcamalar tarafı hem de gelir tarafı adeta patlama yaptı.

Yıla yüzde 36.08 ile başlayıp en yüksek yüzde 85.51’i gören tüketici enflasyonu yılı yüzde 64.27’e kapattı. Üretici fiyatları da yüzde 79.89 ile başladığı yılda en yüksek yüzde 157.69’u gördü ve seneyi yüzde 97.72’den bitirdi.

Giderlerin enflasyonun üzerine çıktığı ve üç haneli oranlara yaklaştığı bir yılda beklenmesi gereken bütçe açığının büyümesidir.

Gerçekleşme ise 139 milyar lirayla hem geçen yılki açığın üçte bir altında hem de 2022 için başlangıçta öngörülen açık düzeyinin yarısında kaldı.

Çünkü 2022’de devletin vergi gelirlerinde öngörülmeyen bir patlama yaşandı.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 64.27 olurken toplam vergi gelirleri yüzde 102 artarak 2 trilyon 353 milyar liraya yükseldi.

Vergi gelirlerinin etkisiyle bütçenin gelir tarafı güçlenince yüzde 83.4 artan giderlere rağmen bütçe açığı küçüldü."

 

 

 

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