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Yaşam Hiç durmadan dönüyorlar! Çin'den sonra şimdi de Türkiye'de görüldü
Yaşam

Hiç durmadan dönüyorlar! Çin'den sonra şimdi de Türkiye'de görüldü

Yeniakit Publisher
2023-11-30 12:21:00 -
Hiç durmadan dönüyorlar! Çin'den sonra şimdi de Türkiye'de görüldü

Sürüdeki koyunların çember çizip dönmeye başladığını gören sürü sahibi olayı dron ile görüntüledi.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki bir çiftlikte 12 gün boyunca durmadan daire çizerek dönen koyunların görüntüsünün bir benzeri Afyonkarahisar’da yaşandı. Koyunların döndüğünü gören sürü sahibi ise hayvanları önce dron ile görüntüledi, ardından koyunların telef olmaması için çemberi bozdu.

Olay, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınastepe beldesindeki yaylada yaşandı. Dron ile sürü gütmesi ile bilinen ve sosyal medyada büyük ilgi gören İlkay Tınaztepe isimli sürü sahibi geçtiğimiz günlerde güttüğü yaklaşık 40 koyundan oluşan sürünün anormal davranışlar sergilediğini fark etti. Ardından dronu havalandıran Tınaztepe bir süre sonra sürünün ağaçların çevresinde çember çizerek hiç durmadan dönmeye başladığını gördü. Önce durumdan endişe eden Tınaztepe ardından sürüyü bir süre dron ile çekip sonrasında bir arkadaşı ile koyunların telef olması için çemberi bozarak hayvanları birbirinden uzaklaştırdı.

“Çemberi bozmazsanız maalesef sürüdeki tüm koyunlar birbirini kırıyor”

Olay sonrası açıklamalarda bulunan İlkay Tınaztepe, bunun tamamen koyunların sürü psikolojisinden kaynaklandığını öne sürdü. Tınaztepe, “Bu video daha önce Çin’de çekilmişti. Çin’de 12 boyunca koyunlar dönmüştü ve çemberi kimse bozmamıştı. Sonunda da bunun zaten ölümler oluyor. Bu çemberi biz de yakaladık. Yılda bir iki defa böyle bir şey başımıza geliyor ama bu görüntüyü yakalamak da her çobana nasip olmaz. Görüntüyü dron ile yakaladık. Bu koyunları sürü psikolojisi. Bu görüntüde önden gelen koyunun çember oluşturması arkadan gelenin de o çembere dahil olup ve o yuvarlağı oluşturup günler boyunca dönmeleri görüntüsüdür. Yani bunun sonucunda çemberi bozmazsanız maalesef sürüdeki tüm koyunlar birbirini kırıyor” dedi.

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