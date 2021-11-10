Hibrit ve elektrikli otomobillerin fiyatı ne?

Otomotiv dünyasında tercihler hızla hibrit ve elektrikli modellere doğru kayıyor. Üreticiler de elektrik destekli modellerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Ülkemizde hibrit ve yüzde 100 elektrikli modellerin sayısı yeni eklenen araçlarla her geçen gün genişliyor.

Türkiye'de 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 12 bin 865 hibrit ve 261 elektrikli araç satılırken, 2021 yılı aynı döneminde 36 bin 824 hibrit ve 1560 adet elektrikli otomobil alıcı buldu. Bu satış rakamlarıyla hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 8,5'e, elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 0,4'e yükseldi.

İşte Türkiye'de satışı yapılan tüm hibrit ve elektrikli modellerin satış fiyatları:

Volkswagen - Yeni Golf Life 1.0 eTSI 110 PS 7 ileri DSG Fiyatı 382,000 TL / Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style - 421.200 TL / Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line - 444.300 TL / Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 461.800 TL / Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 484.900 TL

Seat - Leon 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus Fiyatı 375.000 TL

Skoda - Yeni Octavia 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite Fiyatı 389.900 TL / 1.5 TSI e-Tec 150 PS DSG Premium Fiyatı 419.900 TL / 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium Fiyatı 414.900 TL / 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium Fiyatı 444.900 TL / Combi 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Scout Fiyatı 533.400 TL

BMW - 330e xDrive Sedan Edition M Sport - Otomatik - Plug-in Hybrid - Benzin - 1998cc - 292bg Fiyatı: 1.727.600 TL

BMW - 530i xDrive Sedan - Special Edition Luxury Line - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin Fiyatı - 1.646.600 TL / Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition M Sport - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin Fiyatı - 1.676.900 TL / Yeni BMW 530e xDrive Edition M Sport Otomatik Plug-in Hybrid - Benzin Fiyatı - 2.042.900 TL

CUPRA - Formentor 1.4 eHybrid 205 HP DSG - 850.000 TL / VZ 1.4 eHybrid 245 HP DSG - 900.000 TL / Leon 1.4 eHybrid 245 HP DSG Fiyatı 850.000 TL

DS - 7 CROSSBACK Rivoli E-TENSE 4X4 300 Fiyatı 1.091.000 TL / DS 7 CROSSBACK Opera E-TENSE 4X4 300 - 1.111.000 TL

Fiat - 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Cult Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 229.900 TL / 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Mild Hybrid-Benzinli 247.900 TL / 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Sport Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 252.900 TL

Fiat - Panda Urban 1.0 70 HP Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı 197.900 TL / 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli- 208.900 TL

Ford - Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Fiyatı 436.100 TL / Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Fiyatı 436.100 TL

Ford - Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) Fiyatı 1.410.900 TL

Honda - CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid Fiyatı 974.200 TL

Honda - 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive - 358.700 TL / 1.5L i-MMD Hybrid Crosstar Executive - 370.300 TL

Hyundai - SANTA FE Hibrit 1.6 T-GDI HEV Progressive 4X4 Otomatik AT - 949.000 TL

Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT Prestige - Hibrit (Otomatik) Fiyat 529.900 TL

Kia - Sportage 1.6L 136 PS 4X4 DCT (Otomatik) Dizel (Mild Hybrid) Prestige 4x4 - 539.900 TL

Kia - Sorento 1.6L 230 PS Otomatik - Hibrit - Prestige 4x4 - 989.900 TL

Toyota - Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT Fiyatı 392.850 TL YARIS 1.5 Hybrid Passion e-CVT Fiyatı 422.450 TL

Toyota - Corolla HATCHBACK HYBRID Hybrid Dream e-CVT Fiyat 492.900 TL / COROLLA HATCHBACK HYBRID Hybrid Dream X-Pack e-CVT Fiyat 518.300 TL / COROLLA HATCHBACK HYBRID Hybrid Flame e-CVT Fiyat 512.900 TL

Toyota - Corolla Hybrid Dream e-CVT Fiyat 472.800 TL / COROLLA Hybrid Flame e-CVT Fiyat 478.000 TL

Toyota - C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT - Fiyatı 524.800 TL / C-HR Hybrid 4x2 Passion e-CVT Fiyatı 568.800 TL / RAV4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT - Fiyatı 949.100 TL

Volvo - V60 Cross Country B5 AWD - Mild Hybrid 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic - Fiyatı 822.525 TL / V60 Cross Country B4 AWD Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic Fiyatı 798.630 TL

Volvo - S90 B5 AWD Inscription Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic Fiyatı 1.095.105 TL / S90 B6 AWD Inscription Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic Fiyatı 1.057.050 TL

Markaların Türkiye'de satışını yaptığı tamamen elektrikli modelleri:

Jaguar - I-PACE SE EV400 Fiyat 1.406.697 TL

BMW - i3s (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 184 bg Fiyat 761.200 TL

BMW - i3s (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 184 bg Fiyat 761.200 TL

Hyundai - KONA Elektrik 100kW Progressive - 520.000 TL

Mercedes - EQC 400 4MATIC Fiyatı 1.271.000 TL

Renault - Twizy Urban Fiyatı 183.900 TL

Renault - ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 401.900 TL (NTV)