Hibrit ne demek? Hibrit savaşı ne anlama gelir?

Hibrit ne demek? Hibrit kelimesinin TDK anlamı nedir? soruları kelime hakkında detayları merak edenler tarafından souluyor. Hibrit kelimesi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un’nın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Bakan Lavrov Batılılar, Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti” ifadesini kullandı. Peki Hibrit ne demek?

Hibrit ne demek?

Hibritin kelime anlamı melezdir. TDK sözlüğünde "Hibrit" kelimesinin Fransızca "Hybride" kelimesinden Türkçe'ye geçtiği belirtiliyor. Hibrit kelimesinin teknolojideki anlamı ise "İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması." şeklinde.

Hibrit savaşı nedir?

Hibrit savaş, siyasi savaşı kullanan ve konvansiyonel savaşı, düzensiz savaşı ve siber savaşı yalan haberler, diplomasi, hukuk ve dış seçim müdahalesi gibi diğer etkili yöntemlerle sentezleyen bir askeri stratejidir. Saldıran taraf, kinetik operasyonları yıkıcı çabalarla birleştirerek, atıf veya intikamdan kaçınmayı amaçlar. Hibrit savaş, son derece uyarlanabilir ve dirençli bir yanıt gerektiren savaş alanının esnek ve karmaşık dinamiklerini tanımlamak için kullanılabilir.