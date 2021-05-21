Hibrit model yaygınlaşacak

Dağ, “3 yılı aşkın süredir de tüm kademelerimizde dijital eğitim platformumuz Metodbox’ı kullanıyoruz. 2020 Mart ayında uzaktan eğitime geçildiğinde bu platformumuzla eğitimlerimize aksatmadan devam ettik” dedi.

Seemeet'i kullandılar

Mayıs 2020 itibarıyla eğitim entegrasyonu olan ilk görüntülü görüşme platformu SeeMeet’i derslerinde kullanmaya başladıklarını anlatan Dağ, şu ifadeleri kullandı: “Bundan böyle eğitimde dijital yöntem hayatımızın bir parçası olacak. Pandemi sona erse dahi eğitimde dijital dönüşüm aynı ivmeyle gelişim gösterecektir. Eğitimi sınıfın içinden çıkarmak, zaman ve mekân kavramını ortadan kaldırmak aslında pek çok olanağı da beraberinde getiriyor. Bunun eğitimde bir özgürleşme hali olduğunu ifade edebilirim. Bu özgürleşmenin daha iyi eğitim olanakları için giderek gelişeceğini düşünüyorum.”

Zorlanmadık, hazırlıklıydık

Dağ, pandemi süreciyle dijital eğitim sürecine geçişte zorlanmadıklarını vurguladı. Dağ, şöyle devam etti: “Tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi ise elbette öğrencilerimiz ve velilerimiz için belli bir adaptasyon süreci gerektirdi. Yüz yüze ve dijital eğitimin dinamikleri birbirinden farklıdır. Bu dinamikleri de yalnızca kullanılan teknolojilerle sınırlamak mümkün değildir. Sosyolojisi, pedagojisi hatta sınıf ortamının yönetimi bile farklıdır. Her iki platform için aynı konuyu çok farklı teknikler kullanarak aktarmalısınız. Bu farklılıkların velilerimiz tarafından iyi anlaşılması bizler için çok önemliydi. Hedefimiz, eğitim ister yüz yüze olsun ister online olsun öğrencilerimizi akademik, psikososyal ve fiziksel anlamda desteklemek.”