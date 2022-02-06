Hibiskus nedir, faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Uzmanların faydalarını saymakla bitiremediği hibiskus, görüntüsüyle de iç açıyor. Sağlık ve zayıflama için yardımcı olan hibiskus çayı, tam anlamıyla bir şifa deposu. Peki, hibiskus bitkisinin faydaları neler? Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Hibiskus nedir,

Hibiskus, halk arasında hatmi çiçeği, Mekke gülü, nar çiçeği isimleriyle de biliniyor. Ekşimsi bir tada sahip olan bu bitkinin, eski çağlarda Afrika çöllerinde yaşayan bedeviler tarafından susuzluğu giderici bir bitki olarak kullanıldığı söyleniyor.

Hibiskusun faydaları

Ölü hücreleri yenileyicidir.

Grip ve öksürükte nefes açıcı olarak kullanılmaktadır.

Böbrek iltihabına iyi gelmektedir.

Kireçlenmeyi önleyicidir.

Kafeinsiz olan ve yüksek C vitamini içeren hibiskus bağışıklık sistemini güçlendirir.

Tansiyonu düşürür

Tip 2 diyabette yüksek kan basıncını düşürmek için kullanılır

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antioksidandır

Kolesterolü düşürür

Mide kanserine karşı koruma sağlar

Şişliği alır

Sindirim sistemini çalıştırır

Kalp ve karaciğer hastalıklarına karşı kullanılır

Kilo vermeye yardımcıdır

Hibiskus çayı nasıl yapılır?

ABD’de özellikle Kaliforniya eyaletinde en popüler çaylar arasında yer alan hibiskus çayı, başta Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika ülkeleri olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

1 su bardağı su cezvede ya da su ısıtıcısında kaynatılır ve ağzı kapatılabilecek bir fincana koyulur. İçine bir tatlı kaşığı hibiskus kurusu eklenir ve ağzı kapatılarak 10-15 dakika bekletilir. Süzüldükten sonra tüketime hazır hale gelen hibiskus çayını lezzetlendirmek için limon ya da bal kullanılabilir.

Hibiskus çayının faydaları nelerdir?

İştah azaltıcı özellikleri vardır, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını kolaylaştırır.

Vücuttaki kötü kolesterol seviyesini azaltır, iyi kolesterolü dengede tutar.

Kolesterolü dengede tuttuğu için kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.