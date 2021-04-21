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Ekonomi HİB, uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak
Ekonomi

HİB, uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), uzaktan eğitimi fırsata çevirmek için önemli bir adım atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:38:00 -
HİB, uluslararası öğrencileri ihracat neferi yapacak

Birlik, bünyesinde oluşturduğu http:// ik.hib.org.tr web portalı üzerinden Türkiye’de eğitim gören yaklaşık 200 bin uluslararası öğrenci ile ihracatçıyı buluşturuyor. Firmaların hedef ülkelere satışlarını arttırmalarında önemli bir rol oynayacak portal, ihracata ivme katacak. “Geçmiş yıllarda eğitimde cazibe merkezi haline gelen ve basamakları hızla tırmanan Türkiye’nin tanıtımını yaparken kaliteli üniversitelerimizi, başarı kazanan programlarımızı anlatıyorduk” diyen HİB Başkanı İlker Aycı, şöyle konuştu: “Bu yıl ise hızla adapte olduğumuz uzaktan eğitim sistemleri sayesinde farklı ülkelerden üniversitelerimize talebin artmasını ve bunun beraberinde getirdiği yeni açılımları konuşuyoruz. Kampüs deneyimi ve yüz yüze eğitimin öneminin farkındayız fakat uzaktan eğitimi sadece pandemi döneminde geçici bir çözüm olarak değil, sonrası için de kullanabileceğimizi bu projemizle bir kez daha ortaya koyduk. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenciler, sisteme dahil olacaklar, ülkelerine dönseler bile bizim ihracat neferimiz haline gelecekler. Ülkelerindeki gelişmeleri, tüketici alışkanlıklarını, fırsatları ve avantajları firmalarımıza aktaracaklar. Bir başka önemli konu ise bu öğrenciler hem staj yapma hem de mezun olduktan sonra iş garantisine kavuşmuş olacaklar.”

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