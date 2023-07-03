Hezimet bitmiyor... Bu kez İSPARK arızalandı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSPARK'ın Çengelköy'deki otoparkında dün akşam saatlerinde yaşanan sistem arızası vatandaşları mağdur etti.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da hezimetler bitmiyor.
Trafik, ulaşım arızaları, zam haberleri vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.
Öte yandan İBB iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) da yeni bir olayla gündeme geldi.
Otopark arızası uzun süre bekletti
Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan arıza olayı gerilim neden oldu.
Bayramın son gününde bölgeye akın eden vatandaşlar, otoparkta mağduriyet yaşadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Otoparktaki sistem arızası nedeniyle vatandaşlar araçlarını çıkarmak için uzun süre bekledi.
Kuyruk oluştu
Aracını buradaki otoparka bırakan bir vatandaşın kaydettiği ve sosyal medyaya yansıyan görüntüde, birçok kişinin ödeme noktasında kuyruk oluşturduğu görüldü.
Sorunun bir süre çözülemediği ve vatandaşların araçlarını otoparktan çıkarmak için uzun süre beklediği ileri sürüldü.
O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, tepkiler de art arda geldi.