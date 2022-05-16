Heykel sevdaları bu noktaya ulaştı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Halk TV'den kovulan Özlem Gürses, Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin 2013 yılında açtığı Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve Halk TV'den kovulan Özlem Gürses ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve Gürses, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı.
Bir de poz verdiler!
İkili ardından Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi.
ANKA'da yer alan habere göre; Kerem Kılıçdaroğlu, babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun balmumu heykeli ile Özlem Gürses de kendi heykeli ile poz verdi.