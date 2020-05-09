  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde temizlendi

Giresun’u Gümüşhane’ye bağlayan yolda heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 21:01:41 -
Heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde temizlendi

Giresun’u Gümüşhane’ye bağlayan yolda heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde imha edildi.



Giresun’un Tirebolu ilçesinde Kuzgun köyü Alagaş mevkiinde Gümüşhane’ye giden karayolu üzerinde Karayolu ekipleri tarafından heyelan riski oluşturan tehlikeli kayalar kontrollü bir şekilde imha edilerek temizlendi. Karayolu bir süre trafiğe kapatıldıktan sonra kayaların temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Risk oluşturan kayaların imha edildiği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı