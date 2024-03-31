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Yaşam Heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
Yaşam

Heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 04:26:00 -
Heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Sivas'ta heyelan sonrası kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde merkeze bağlı Hocabey köyü yolu üzerinde meydana geldi. Heyelan sonucu dev kayalar yola devrildi. Şans eseri yoldan geçen araçların olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kayalar yolu trafiğe kapatınca durum Sivas İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerine haber verildi. Yol iş makinalarının yardımıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

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