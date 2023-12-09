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Aktüel Heyelan evi yuttu! Zonguldak’ta facia yaşandı
Aktüel

Heyelan evi yuttu! Zonguldak’ta facia yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-12-09 23:59:00 -
Heyelan evi yuttu! Zonguldak’ta facia yaşandı

Zonguldak’ta meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan anne ve oğlunu kurtarmak için arama kurtarma çalışması yapan ekiplerden 18 kişi ikinci heyelanda toprak altında kaldı.

Zonguldak’ta etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi. Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.

İkinci bir heyelan meydana gelen bölgede, çalışma yürüten ekipten 2'si ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede bulunan evler güvenlik tedbiri alınarak tahliye ediliyor.

Öte yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer de bölgeye geldi.

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