Heyecanlandıran gelişme! SUNGUR Füzesi için imzalar atıldı

SAHA EXPO Fuarı kapsamında BAYKAR ile Roketsan arasında, SUNGUR Hava Hava Füzesi için iş birliği anlaşması imzalandı. İmza törenine; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

Törende konuşan BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Hem AKINCI hem de BAYRAKTAR TB2 için hava hava angajmanını sağlayacak SUNGUR mühimmatının entegrasyonu, çok büyük bir kazanım olacak. Hava hedeflerine karşı angajman yeteneği kazanmış olacağız. Bunların ikisi de gerçekten çok kritik projeler" dedi.

Roketsan Genel Murat İkinci ise "SUNGUR bilindiği üzere hava savunma füzesi olarak şu anda kullanılıyor. Özellikle helikopter ve dron gibi hareketli hedeflere karşı etkinliği kanıtlanmış bir mühimmat. Bunun hava hava füzesi olarak İHA’larımız tarafından kullanılması da oyun değiştirici bir etki olacak. İlk defa biz bu proje kapsamında İHA’larımız tarafından hava hedeflerine angaje olabilecek hava hava füzelerini kullanmış olacağız. Bu yeteneği de kazandığımızda, çok ciddi bir stratejik avantaj elde edeceğimizi değerlendiriyorum" açıklamasında bulundu.

Tören kapsamında bir konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise "SUNGUR’un sadece Bayraktar TB2 ve AKINCI’da değil, KIZILELMA’da da kullanılacağını öngörüyoruz. Bu da yeni kabiliyetler kazandırmış olacak. Bu tür ürünlerin siparişleri önemli. En az 200 adet ÇAKIR ve 1000 adet SUNGUR için arkadaşlarımızdan hazırlık yapmalarını rica ediyorum" ifadesini kullandı.

SUNGUR Füzesi özellikleri

Roketsan tarafından HİSAR ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen SUNGUR, hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahiptir. Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlık kullanabilme kapasitesine sahip 8.5 kilometre menzilli SUNGUR, üstün özellikleri dolayısıyla dördüncü nesil MANPADS olarak nitelendirilmektedir.

SUNGUR Füzesi, 4 ila 4.5 kilometre yükseklikteki hedeflere nüfuz edebilmektedir.

IIR Arayıcı Başlık kullanması hasebiyle SUNGUR Füzesi, çok yüksek bir isabet yüzdesine sahiptir. Dünya’nın en modern MANPADS’leri arasında gösterilmektedir. SUNGUR Füzesi, sadece isabet yüzdesi değil; menzil ve irtifa limitleri açısından da ilk sıralarda bulunuyor.

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