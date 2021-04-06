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Medya Heyecanla bekliyorlar! Kuruluş Osman müjdesi
Medya

Heyecanla bekliyorlar! Kuruluş Osman müjdesi

'Kuruluş Osman' dizisinin Pakistanlı özel bir televizyon kanalında Urduca dublajla yayınlanacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 18:21:00 -
Heyecanla bekliyorlar! Kuruluş Osman müjdesi

Türk yapımı 'Kuruluş Osman' dizisinin Pakistanlı özel bir televizyon kanalında Urduca dublajla yayınlanacağı bildirildi.

Geo News kanalındaki haberde, "Geo Entertainment" bünyesinde Kuruluş Osman dizisinin Urduca dublaj ile kısa sürede yayına başlayacağı belirtildi.

Haberde, dizinin Pakistanlı izleyici ile ne zaman buluşacağına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuruluş Osman dizisinin Ramazan ayında Urduca dublaj ile yayınlanmaya başlayacağını bildirdi.

Geo Entertainment, YouTube kanalında da diziden görüntülerin kullanılarak hazırlandığı bir fragman yayınladı.

Çok sayıda Pakistanlı kullanıcı ise dizinin yayınlanmasını heyecanla beklediklerine dair yorumlar yaptı.

Diriliş Ertuğrul'un ilk bölümü 100 milyona yaklaştı

Pakistan'da 2020 ramazan ayında devlet televizyonu PTV'de Urduca dublajla yayınlanmaya başlayan "Diriliş Ertuğrul" dizisi, Pakistan halkınca çok beğenildi.

Dizinin Urduca dublaj ile yayınlanan ilk bölümü, şimdiye dek 97.8 milyonun üzerinde izlendi.

Pakistan'da yoğun ilgiyle karşılanan Diriliş Ertuğrul dizisinin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalının abone sayısı da 12,5 milyonu aştı.

Google'ın açıkladığı "Yılın Arama Trendleri 2020" listesine göre, 2020'de Pakistan'da "Film-TV" kategorisinde en çok "Diriliş Ertuğrul" aranmıştı.

6 Aralık 2020'de de "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisi, Urduca dublaj ile PTV'de yayınlanmaya başlamıştı.

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