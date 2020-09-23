Hesabı sorulmazsa böyle zırvalarlar! Bugün de olsa aynısını yaparmış

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Ergenekon davasından 15 yıl 8 ay hapis cezası alan fakat FETÖ’cü kolluk ve yargı mensuplarının davayı sulandırması sonrası tahliye edilen İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu, 28 Şubat döneminde yaptığı zulmü savundu. Hukuki olarak hiçbir yaptırıma maruz kalmamanın verdiği şımarıklıkla milli iradeye meydan okuyan Almedaroğlu, eline fırsat geçse aynı zulmü sergileyeceğini TV ekranlarından canlı yayında deklare etti. Hitler dönemi Almanya’sını aratmayan faşizan bir tutum takındığı rektörlük dönemindeki hiçbir insanlı dışı uygulamasından utanmadığını da ekledi.

Sunucunun ‘Başörtüsü yasağını savunuyor musunuz’ sözlerine Alemdaroğlu’ndan ‘Evet’ yanıtı geldi. Sergilenen zulmün baş mimari olan Alemdaroğlu rezaletini şu sözlerle savundu: “Hayır hiçbir zaman hata olarak görmedim. Anayasamız çok açık. Yargıtay kararı, Danıştay kararı, AİHM kararı ortadayken, bugün bunları tekrar tekrar konuşmanın hiçbir anlamı kalmadı. Bugün başörtüsüyle meclise girdiği için meclisten çıkarılan kişi büyükelçi. Bugün başörtülü bakanlar, milletvekilleri, lise müdürleri ve hatta hiçbir zaman düşünemeyeceğimiz şekilde üniformalı başörtülü asker var. Bunlar siyasal İslam’ın Türkiye’yi artık Türklük dışına dışına çevirmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye’de siyasal İslam var. Her ne kadar karşımda siz böyle oturuyorsanız bir süre sonra belki de bunlar da olmayacak. Ben paranoyak değilim.”