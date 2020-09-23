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Siyaset Hesabı sorulmazsa böyle zırvalarlar! Bugün de olsa aynısını yaparmış
Siyaset

Hesabı sorulmazsa böyle zırvalarlar! Bugün de olsa aynısını yaparmış

28 Şubat’ın sivil cuntacılarından olan ve başörtülüleri öğrencilere yönelik fiziksel ve psikolojik işkence metodlarının en aşağılıkçasını uygulayan İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu, takındığı faşizan tavrın cezasını hukuki olarak çekmediği için küstah tavrını sürdürüyor. Darbeci Kemal Alemdaroğlu, katıldığı bir TV programında, başörtülülere yönelik skandal söylemlerini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:58:00 -
Hesabı sorulmazsa böyle zırvalarlar! Bugün de olsa aynısını yaparmış

 Haber Merkezi 

Ergenekon davasından 15 yıl 8 ay hapis cezası alan fakat FETÖ’cü kolluk ve yargı mensuplarının davayı sulandırması sonrası tahliye edilen İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu, 28 Şubat döneminde yaptığı zulmü savundu. Hukuki olarak hiçbir yaptırıma maruz kalmamanın verdiği şımarıklıkla milli iradeye meydan okuyan Almedaroğlu, eline fırsat geçse aynı zulmü sergileyeceğini TV ekranlarından canlı yayında deklare etti. Hitler dönemi Almanya’sını aratmayan faşizan bir tutum takındığı rektörlük dönemindeki hiçbir insanlı dışı uygulamasından utanmadığını da ekledi.

Sunucunun ‘Başörtüsü yasağını savunuyor musunuz’ sözlerine Alemdaroğlu’ndan ‘Evet’ yanıtı geldi. Sergilenen zulmün baş mimari olan Alemdaroğlu rezaletini şu sözlerle savundu: “Hayır hiçbir zaman hata olarak görmedim. Anayasamız çok açık. Yargıtay kararı, Danıştay kararı, AİHM kararı ortadayken, bugün bunları tekrar tekrar konuşmanın hiçbir anlamı kalmadı. Bugün başörtüsüyle meclise girdiği için meclisten çıkarılan kişi büyükelçi. Bugün başörtülü bakanlar, milletvekilleri, lise müdürleri ve hatta hiçbir zaman düşünemeyeceğimiz şekilde üniformalı başörtülü asker var. Bunlar siyasal İslam’ın Türkiye’yi artık Türklük dışına dışına çevirmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye’de siyasal İslam var. Her ne kadar karşımda siz böyle oturuyorsanız bir süre sonra belki de bunlar da olmayacak. Ben paranoyak değilim.


Yeni Akit Gazetesi
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