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Seyahat HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır? Yasak yarın başlıyor…
Seyahat

HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır? Yasak yarın başlıyor…

İstanbul’da ikamet eden vatandaşlarımızın dikkatine! HES kodu zorunluluğu yarın itibari ile başlayacak. İstanbulkartları ile Hayat Eve Sığar yani(HES) kodunu senkronize etmeyenler toplu ulaşımdan yarın itibariyle yararlanamıyor. İşte İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?' sorusunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:24:00 -
HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır? Yasak yarın başlıyor…

Sağlık Bakanlığının başlattığı HES kodu uygulaması ile İstanbul’da oturan İstanbulkart kullanıcılarına eşleştirme zorunluluğu getirildi. Büyükşehir belediyesi 15 Ocak tarihine kadar HES kodu ile İstanbulkartlar’ın eşleştirilmesini istemişti ancak daha sonra yapılan açıklamaya göre eşleştirme 19 Ocak tarihine kadar ertelendi. Peki HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbul kart eşleşmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart eşleştirmesi nasıl yapılır?

Eğer hala eşleştirme işlemini gerçekleştirmemiş iseniz ve HES kodunuz var ise kisisellestirme.istanbulkart.istanbul.com adresine giderek sitedeki boşluklara kendinize ait bilgileri doldurunuz ve daha sonra kartınızın üzerinde yazan kart numarasını doldurunuz. Son olarak HES kodunu girip istenilen şartları kabul edip kaydet butonuna basınız.

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