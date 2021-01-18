HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır? Yasak yarın başlıyor…

Sağlık Bakanlığının başlattığı HES kodu uygulaması ile İstanbul’da oturan İstanbulkart kullanıcılarına eşleştirme zorunluluğu getirildi. Büyükşehir belediyesi 15 Ocak tarihine kadar HES kodu ile İstanbulkartlar’ın eşleştirilmesini istemişti ancak daha sonra yapılan açıklamaya göre eşleştirme 19 Ocak tarihine kadar ertelendi. Peki HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbul kart eşleşmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart eşleştirmesi nasıl yapılır?

Eğer hala eşleştirme işlemini gerçekleştirmemiş iseniz ve HES kodunuz var ise kisisellestirme.istanbulkart.istanbul.com adresine giderek sitedeki boşluklara kendinize ait bilgileri doldurunuz ve daha sonra kartınızın üzerinde yazan kart numarasını doldurunuz. Son olarak HES kodunu girip istenilen şartları kabul edip kaydet butonuna basınız.