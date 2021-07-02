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Spor Hes Kablo Kayserispor'da flaş ayrılık
Spor

Hes Kablo Kayserispor'da flaş ayrılık

Hes Kablo Kayserispor'da Rumen futbolcu Sapunaru ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 15:13:00 -
Hes Kablo Kayserispor'da flaş ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Cristian Sapunaru ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Cristian Sapunaru ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kayserispor'a verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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