Herkesin merakla beklediği özellik, sonunda Instagram'a geldi

Instagram, kullanıcı deneyimini arttırmak için sık sık yeni güncellemeler sunuyor. Bunlar genelde kullanıcıların işine yarayan özellikler olurken, bazılarının beğenilmediği durumlar da olabiliyor. Bu sefer gelen yeni güncelleme, pek çok kişinin işine yarayacak gibi gözüküyor. Yeni güncelleme ile Instagram’a çoklu hesapta paylaşım desteği geldi. Bu özellikle ticari işletme hesaplarının işine yarayabilir gibi gözüküyor.

Instagram’a çoklu hesapta paylaşım desteği geldi

Yeni özellikten kısaca bahsetmek gerekirse, seçtiğiniz içerikleri tek tuşla birden çok hesapta paylaşabilmenizi sağlıyor. Ancak her hesabı ayrı ayrı özel içeriklerle barındırmak isteyen Instagram kullanıcıları, muhtemelen bu özelliğe pek yanaşmayacaktır. Yine de bahsettiğimiz gibi, bu özellik, özellikle ticari işletmeler için oldukça faydalı olabilir.

Instagram'a çoklu hesapta paylaşım desteği

Şimdilik bu özellik, yalnızca iOS platformunda kullanıma açık. Eğer iOS cihazlarınız ile bu özellikten faydalanmak isterseniz, eskiden olduğu gibi fotoğraf ya da video seçmeniz yeterli. Gönderinizi paylaşmadan önce, alt tarafta bu içeriği hangi hesaplarınızda paylaşmak istediğinize dair bir kutucuk göreceksiniz. Buradan istediğiniz hesapları seçmeniz ve gönderiyi paylaşmanız yeterli.

Android platformu için bu özelliğin ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama şu an için yok. Ancak Instagram’ın yakın zamanda diğer platformlar için de kullanıma sunacağını düşünüyoruz.

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