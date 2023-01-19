Herkesin konuştuğu o kurabiyenin tarifi
Yok satan kurabiyenin tarifi | İşte, ünlü kahve dükkanlarında satılan, pek çok kişinin tarifini aradığı meşhur kurabiyenin tarifi...
Hem ailenizin hem konuklarınızın damaklarını şenlendirecek bir kurabiye tarifi mi arıyorsunuz! İşte, dünyaca ünlü kahve markasının, müşterilerine sattığı o kurabiyenin tarifi....
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet yumurta sarısı
- 50 gram pudra şekeri
- 1 yemek kaşığı su
- 1 tatlı kaşığı vanilya tozu
- Yarım çay kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı çekilmiş fındık ceviz
- 1 tatlı kaşığı damla çikolata
- 150 gram un
- 1 çay bardağı süt
Damla çikolatalı kurabiyenin tarifi:
Akşam Mor Papatya'da yer alan tarif şöyle: Derin bir kabın içine unu ilave edin.
Akabinde yumurta sarısı pudra şekeri, vanilya tozunu ekleyin.
Akabinde bir tatlı kaşığı çekilmiş fındık ve cevizi koyun.
Hepsini karıştırırken tereyağını oda sıcaklığında bekletip ilave ederken sütü ve bir kaşık suyu koyun.
Yoğurmaya başlayın. Hafif cıvık kalacak olan bu karışıma kurabiye topu olan aletle parça para alın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine koyun.
Ardından 170 derecelik fırına verin.
30 dakika sonra fırından alın.
Afiyet olsun.