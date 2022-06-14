Herkesin gözü önünde otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! O ahlaksız, dizi oyuncusu çıktı
Geçtiğimiz günlerde, Beşiktaş'ta sağanak yağmurun altında çevredekileri umursamayan çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girmişti. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin tepkisine kızan çift, "Sana ne lan" diyerek tepki göstermişti. Ahlaksız çiftin kimlikleri belli olurken, meslekleri ise şoke etti.
İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girme edepsizliğinin ardından bir skandal daha patlak vermişti.
Geçtiğimiz günlerde, Beşiktaş'ta sağanak yağmurun altında çevredekileri umursamayan çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girmişti. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin tepkisine kızan çift, "Sana ne lan" diyerek tepki göstermişti.
Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye giren kadının dizi oyuncusu Zeynep S. erkeğin ise suç dosyası kabarık bir otel işletmecisi olan Ahmet Ertan K. olduğu ortaya çıktı.
Ahlaksız ikili gözaltına alınırken, haklarında "hayasızca hareket" suçundan işlem başlatılan Ahmet Ertan K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.