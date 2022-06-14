  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Herkesin gözü önünde otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! O ahlaksız, dizi oyuncusu çıktı
Gündem

Herkesin gözü önünde otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! O ahlaksız, dizi oyuncusu çıktı

Geçtiğimiz günlerde, Beşiktaş'ta sağanak yağmurun altında çevredekileri umursamayan çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girmişti. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin tepkisine kızan çift, "Sana ne lan" diyerek tepki göstermişti. Ahlaksız çiftin kimlikleri belli olurken, meslekleri ise şoke etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 13:25:00 -
Herkesin gözü önünde otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! O ahlaksız, dizi oyuncusu çıktı

İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girme edepsizliğinin ardından bir skandal daha patlak vermişti.

Geçtiğimiz günlerde, Beşiktaş'ta sağanak yağmurun altında çevredekileri umursamayan çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girmişti. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin tepkisine kızan çift, "Sana ne lan" diyerek tepki göstermişti.

Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye giren kadının dizi oyuncusu Zeynep S. erkeğin ise suç dosyası kabarık bir otel işletmecisi olan Ahmet Ertan K. olduğu ortaya çıktı.

Ahlaksız ikili gözaltına alınırken, haklarında "hayasızca hareket" suçundan işlem başlatılan Ahmet Ertan K.'ın "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan

Hayvandan aşağı mahluklar

aliyar erdinç

gerçekten ayıp. hiç haya kalmamış. not: ahlak bekçisi
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23