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Spor Herkesin gözü onun üzerinde! Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip
Spor

Herkesin gözü onun üzerinde! Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip

Yeniakit Publisher
2024-07-27 09:57:00 -
Herkesin gözü onun üzerinde! Semih Kılıçsoy'a sürpriz talip

Beşiktaş'ta forma giyen genç yıldız Semih Kılıçsoy'a Arabistan gözünü dikti.

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky Italia'da geçen habere göre; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Suudi Pro Ligi'nde forvet transferleri için Semih Kılıçsoy'u listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Suudi Arabistan takımlarının kısa süre içinde genç forvet için harekete geçebileceği ifade edildi.

Ancak Beşiktaş, yüksek bir bonservis bedeli olmadığı sürece Semih Kılıçsoy'u satmayı düşünmüyor.

PERFORMANSI

Semih'in siyah-beyazlı takım ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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18 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 39 maçta 12 gol ve 3 asist kaydetti.

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