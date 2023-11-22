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Yerel Herkesin dikkatini çekti! Gece gökyüzü aydınlandı
Yerel

Herkesin dikkatini çekti! Gece gökyüzü aydınlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-22 23:48:00 -
Herkesin dikkatini çekti! Gece gökyüzü aydınlandı

Hatay’da Ay’ın etrafında oluşan hale gökyüzünü aydınlattı.

Hatay’da Ay’ın etrafında oluşan hale gökyüzünü aydınlattı.
Hatay’da akşam saatlerinde dikkat çeken bir görüntü oluştu. Her geçen dakika kendini belli eden ay halesi ortaya güzel bir görüntü çıkardı. Vatandaşlar o anları kameralarıyla kaydetti.


Gökyüzündeki Ay halesini dikkat çekici bir görüntü olduğunu ifade eden Fevzi Bakır, “Dışarı çıktım. O esnada gökyüzüne baktığımda dikkat çekici bir görüntü oluştuğunu fark ettim. Ay’ın etrafındaki halkaları ilgimi çekti” dedi.

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