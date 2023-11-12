Herkesin canını tehlikeye attı

Eskişehir’de kamyonetinin kasasına yüklediği onlarca paleti tek bir iple bağlayarak taşıyan ve trafiği tehlikeye sokan şahıs, vatandaşın tepkisine neden oldu. Odunpazarı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki bir alt geçitte kaydedilen görüntüler, birçok kişinin tepkisini çekti. Kamyonetinin kasasına yüklediği onlarca paleti sadece 1 tane iple bağlayarak taşıyan sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Başka araçta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kamyonet kasasındaki paletlerin dönüşlerde sallanması dikkat çekti.