  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Herkesin canını tehlikeye attı
Yaşam

Herkesin canını tehlikeye attı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 16:14:00 - 2023-11-12 16:15:47

Onlarca paleti kamyonet kasasına bağlayan şahıs, onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı.

Eskişehir’de kamyonetinin kasasına yüklediği onlarca paleti tek bir iple bağlayarak taşıyan ve trafiği tehlikeye sokan şahıs, vatandaşın tepkisine neden oldu. Odunpazarı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki bir alt geçitte kaydedilen görüntüler, birçok kişinin tepkisini çekti. Kamyonetinin kasasına yüklediği onlarca paleti sadece 1 tane iple bağlayarak taşıyan sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Başka araçta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kamyonet kasasındaki paletlerin dönüşlerde sallanması dikkat çekti.

Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı
Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

Yaşam

Artık kimse almıyor! Bir zamanlar kapısında sıra oluyorlardı

Otomobilin üzerine keçi düştü
Otomobilin üzerine keçi düştü

Yaşam

Otomobilin üzerine keçi düştü
ÖNE ÇIKAN VİDEO
5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!
5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

Yaşam

5 milyon yıldır sıcaklığı değişmiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23