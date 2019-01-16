Herkesin beklediği özellik, WhatsApp'a geldi! Bundan sonra mesajlarda...

WhatsApp geçtiğimiz dönemde grup video konuşmalarının önünü açmış olsa da, bunu yapmak düşünüldüğünden biraz daha zor bir işlem olmuştu. Kullanıcıların grup konuşmaları söz konusu olduğunda, çok daha rahat etmesini isteyen şirket, Android için gelen 2.19.9 güncellemesiyle bu durumu değiştirecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz ay iPhone kullanıcıları için gelen bu özellik sayesinde, artık Android kullanıcıları da işleri kolaylaştıran arama butonunu uygulamada görebilecekler. Yapılan güncelleme aynı zamanda GIF özelliğindeki hataları da giderecek.

WhatsApp Android kullanıcıları grup aramalarını daha kolay yapacaklar

Bahsettiğimiz bu özellikle birlikte, WhatsApp gruplarının üst bölümüne yeni bir buton ekleniyor. Bu butona bastığınızda grup üyelerini hızlıca seçebilir ve ister görüntülü, ister sesli aramalar gerçekleştirebilirsiniz.

Oldukça önemli ve zamandan kazandıran bir özellik olduğunu söylemek isteriz. WhatsApp tarafında yapılan bir diğer düzenleme ise GIF hazırlarken ve paylaşırken yaşanan hataların giderilmesi oldu.

Bundan böyle kullanıcılar GIF sekmesinde yaşamış olduğu can sıkıcı hatalar ile karşılaşmayacaklar.

WhatsApp Android için yeni özellikler yolda!

Tüm bu yeniliklerin haricinde WhatsApp, Android kullanıcıları için yeni özellikleri de sunmaya hazırlanıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde paylaşmış olduğumuz haber ile birlikte, popüler mesajlaşma uygulamasının Android sürümüneparmak izi desteğinin ekleneceğini müjdelemiştik.

Yapmış olduğu sızıntılarla tanınan WABetaInfo tarafınca aktarılan bilgiler doğrultusunda doğrulanan bu özellik sayesinde ilerleyen zaman içerisinde Android kullanıcıları artık WhatsApp uygulamalarını parmak izi ile birlikte koruyabilecekler.

Parmak izi desteği sayesinde uygulamaya her girdiğinizde popüler mesajlaşma uygulaması, parmak izi doğrulaması isteyecek. Bu da şu anlama geliyor ki sizden başka hiçbir kimse kişisel mesajlarınıza erişemeyecek.

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