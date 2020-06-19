Herkese ders olsun! Korona tedbirine uyulmadı, 126 bin TL ceza kesildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmayan iş yerindeki 40 kişiye 126 bin lira para cezası verildi.

Polis ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde çalışanların maske ve eldiven takmadığı, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve canlı müzik yapıldığını tespit etti.

Denetimin ardından iş yerindeki 10 çalışana maske ve eldiven takmadıkları için 31 bin 500 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 28 müşteriye de 88 bin 200 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi ile müdürüne ise canlı müzik ve alkol satışı yapmak, Kovid-19 ile ilgili gerekli tedbir ve önlemleri almamaktan dolayı 6 bin 300 lira para cezası kesildi.