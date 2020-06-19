  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Herkese ders olsun! Korona tedbirine uyulmadı, 126 bin TL ceza kesildi

Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uyulmayan iş yerindeki 40 kişiye toplam 126 bin TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:41:00 -
Herkese ders olsun! Korona tedbirine uyulmadı, 126 bin TL ceza kesildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmayan iş yerindeki 40 kişiye 126 bin lira para cezası verildi.

Polis ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde çalışanların maske ve eldiven takmadığı, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve canlı müzik yapıldığını tespit etti.

Denetimin ardından iş yerindeki 10 çalışana maske ve eldiven takmadıkları için 31 bin 500 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 28 müşteriye de 88 bin 200 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi ile müdürüne ise canlı müzik ve alkol satışı yapmak, Kovid-19 ile ilgili gerekli tedbir ve önlemleri almamaktan dolayı 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı