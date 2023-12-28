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Yerel Herkes uyurken babasını silahla vurarak öldürdü!
Yerel

Herkes uyurken babasını silahla vurarak öldürdü!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 15:09:00 -
Herkes uyurken babasını silahla vurarak öldürdü!

Bursa'da Emre Şentürk, evde herkesin uyuduğu sırada tartıştığı babası 50 yaşındaki Niyazi Şentürk'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Evden kaçan Emre Şentürk kısa sürede yakalandı.

Bursa'da Emre Şentürk, evde herkesin uyuduğu sırada tartıştığı babası 50 yaşındaki Niyazi Şentürk'ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Evden kaçan Emre Şentürk kısa sürede yakalandı.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. 640'ncı sokaktaki evde ailesiyle birlikte yaşayan Emre Şentürk, aile fertleri uyuduktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle babası Niyazi Şentürk'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan Emre Şentürk, babasına ateş açtı. Karın boşluğundan yaralanan Niyazi Şentürk kanlar içinde yere yığılırken, Emre Şentürk evden kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Silah sesi üzerine uyanan aile fertleri Niyazi Şentürk'ü hareketsiz şekilde yerde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Niyazi Şentürk, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şentürk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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