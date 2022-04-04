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Dünya Herkes Ukrayna'ya odaklanmışken... Esed'e şok!
Dünya

Herkes Ukrayna'ya odaklanmışken... Esed'e şok!

Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine odaklanmışken, Kremlin'in desteğiyle binlerce muhalifi öldüren Esed rejimine saldırı gerçekleştirildi. Son 2 günde, Esed'in 2 üst düzey askeri öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 09:44:00 -
Herkes Ukrayna'ya odaklanmışken... Esed'e şok!

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), son son 3 günde İdlip, Halep ve Lazkiye kırsalındaki ateşkes bölgesinde 2’si teğmen olmak üzere 5 Esed askerinin öldürüldüğünü aktardı.

SOHR, rejim güçlerinin Hama ve Lazkiye arasındaki mevkilere yakın Al-Sirmaniyah ve Duwayr El Ekrad cephe hatlarına da bombardıman düzenlendiğini de kaydetti.

Ayrıca Heyet Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) İdlip'in güneyindeki Şahşabo Dağı’ndaki Kokaba köyü yakınlarındaki rejim mevzilerine roketatarlar ateşlediği de haberde duyurulan diğer gelişme oldu.

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