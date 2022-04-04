Herkes Ukrayna'ya odaklanmışken... Esed'e şok!

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), son son 3 günde İdlip, Halep ve Lazkiye kırsalındaki ateşkes bölgesinde 2’si teğmen olmak üzere 5 Esed askerinin öldürüldüğünü aktardı.

SOHR, rejim güçlerinin Hama ve Lazkiye arasındaki mevkilere yakın Al-Sirmaniyah ve Duwayr El Ekrad cephe hatlarına da bombardıman düzenlendiğini de kaydetti.

Ayrıca Heyet Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) İdlip'in güneyindeki Şahşabo Dağı’ndaki Kokaba köyü yakınlarındaki rejim mevzilerine roketatarlar ateşlediği de haberde duyurulan diğer gelişme oldu.